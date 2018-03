Man verdacht van poging tot doodslag voor wurgen agente

Justitie verdenkt een 21-jarige man van poging tot doodslag op een politieagente in Amersfoort, afgelopen zaterdag. De agente werd door de verdachte gewurgd en moest door haar collega’s worden bevrijd uit een “levensbedreigende situatie”, meldt de politie maandag. De man blijft voorlopig vastzitten.

De politieagente sprak zaterdagochtend rond drie uur in het centrum van Amersfoort een vrouw aan omdat zij de ruit van een winkel zou hebben vernield. Er ontstond een worsteling toen vijf anderen zich met de zaak bemoeiden. De 21-jarige man begon de agente te slaan en kneep haar de keel dicht. Drie agenten schoten haar te hulp. Zij wisten de verdachte uiteindelijk pas tot bedaren te brengen door te dreigen met een stroomstootwapen.

Zware hersenschudding

Als gevolg van het geweld liep de agente een zware hersenschudding en verwondingen aan haar gezicht op. Ze “is voorlopig niet in staat om aangifte te doen”, aldus de politie. Haar collega’s kwamen er vanaf met schouder-, rug-, nek- en beenletsel. Twee agenten verloren in het de worstelpartij hun bodycams. De apparaten zijn later teruggevonden.

De zes relschoppers, vier mannen en twee vrouwen, werden na het incident allemaal opgepakt. Drie bleken dronken. Het zestal komt uit Bunschoten-Spakenburg en is tussen de 17 en 22 jaar oud. Alleen de 21-jarige hoofdverdachte zit nog vast. Hij moet dinsdag voorkomen bij de rechter-commissaris. De rest van de groep is op vrije voeten gesteld, maar wordt nog wel verdacht van mishandeling.

De zaak leidde tot veel verontwaardiging. Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom sprak op Twitter van “stuitend en onacceptabel geweld”. “Te vaak zijn agressie, alcohol en drugs de oorzaak. Hierop past alleen keiharde afstraffing”, aldus Akerboom. Hij kreeg bijval van onder meer minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.