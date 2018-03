Samen op de foto

Campagne voeren voor de gemeenteraad, doe je dat strikt lokaal, of zet je landelijke politieke kopstukken in? Voor Jos van Rey (linksboven) is dat geen vraag. Hij flyert voor zijn lokale Liberale Volkspartij Roermond. De VVD zette het voormalige Kamerlid uit de partij om een corruptieaffaire. De PVV-afdelingen laten zich graag landelijk ondersteunen: partijleider Geert Wilders (linksonder) voert campagne op Urk. Thierry Baudet (rechtsboven), Kamerlid voor Forum voor Democratie, was zondag actief in Rotterdam, waar zijn partij samenwerkt met Leefbaar Rotterdam. Lokaal is Forum alleen in Amsterdam verkiesbaar. D66-leider Alexander Pechtold voerde eveneens campagne in Rotterdam (rechtsonder).