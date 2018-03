Kelderman en Dumoulin likken hun wonden

Toen de teambus van Sunweb zondagochtend niet wilde starten en de heren renners al improviserend in de ploegleiderswagens van de Tirreense kust naar Castelraimondo werden gebracht, dacht ploegleider Marc Reef dat de portie pech van de dag nu wel achter de rug was. Maar vier uur later bleek dat toch het geval niet toen hij vanuit zijn ooghoeken een bekende fiets op de weg zag liggen. Wilco Kelderman, als nummer drie van het klassement zijn laatst overgebleven troef deze Tirreno, bleek bij het binnenrijden van het stadje Filottrano ook tegen de grond te zijn gegaan. „De gifbeker moest blijkbaar helemaal leeg”, zei Reef na de finish van de vijfde etappe.

Sunweb, vorig jaar succesvol in zowat alle koersen waar de ploeg aan de start stond, beleeft een rampzalige seizoensstart. In de Ronde van Abu Dhabi begon het al slecht. Tom Dumoulin ging onderuit en kreeg in de dagen die volgden tot twee keer toe te maken met materiaalpech, waardoor hij in het algemeen klassement geen rol van betekenis meer speelde. Geen man over boord, het seizoen is nog lang. Maar in Italië werd de slechte lijn twee weken later voortgezet. De ploegentijdrit was woensdag nog naar behoren, donderdag bleef ook iedereen heel, maar vrijdag vielen de eerste slachtoffers.

Eerst moest de Noor Søhren Kragh Andersen ziek opgeven, en niet veel later brak zijn Duitse ploegmaat Simon Geschke bij een valpartij zijn sleutelbeen. Klassementstroeven Dumoulin en Kelderman hoefden in de koninginnenrit van zaterdag naar skioord Sassotetto niet te rekenen op al te veel bijstand. Die etappe was nog niet op gang gekomen of ook Dumoulin smakte tegen het asfalt. Hij reed in een afdaling in een nieuw aangelegd stuk wegdek, verloor zijn evenwicht en schoof met zijn borstkas meters over de grond.

Een uur na zijn schuiver verscheen hij fysiek en mentaal gebroken in de deuropening van de bus. „Ik kreeg een paar seconden geen lucht”, zei de Giro-winnaar van vorig jaar, glazig voor zich uit starend. „Alsof je een bal in je maag krijgt. Ik probeerde nog wel door te gaan, maar het deed te veel pijn. Het ging niet meer.”

Exit Dumoulin, die na de Strade Bianche van vorige week een luchtweginfectie opliep en in Italië toch al op halve kracht in de rondte reed. „Het heeft nog geen moment meegezeten dit seizoen”, zei Dumoulin, terwijl hij met een trillende hand een verband om zijn linkerpink aandrukte. „Nu voel ik me vooral kut, ik baal hier ontzettend van. Maar ik kan er niks aan veranderen. Ik ben moe, moet hiervan zien te herstellen. Ik neem nu eerst een paar dagen vrij.”

Kelderman was op dat moment al de beste man in koers bij Sunweb, op plaats zes. Alle ballen op hem. Hij leek onverstoorbaar, want zaterdag klom hij op eigen kracht van plaats zes naar drie in het klassement. „Dat Tom wegvalt is kut”, zei hij na de vierde etappe, „maar echt nodig heb ik hem niet. Wielrennen is toch een individuele sport.” Kelderman klonk vol vertrouwen. De eindzege lag nog in het verschiet. Hij had slechts elf seconden achterstand op mannen die hij normaliter kan verslaan in de afsluitende tijdrit. „Maar zondag wordt nog een hectische dag”, waarschuwde hij al. Alsof hij wist wat komen ging.

Machteloos

Want nog geen 24 uur later verschijnt ook hij met een van pijn vertrokken gezicht bij de teambus. Hij is twee keer hard onderuitgegaan in de finale van de vijfde etappe. Hij komt nog wel over de finish, maar zijn klassement is verpest. Hij verdwijnt zo snel als hij kan in de teambus, trekt een schoon shirt aan en gaat dan door naar de röntgenwagen van de organisatie.

„Het is gewoon pech, pech, pech”, zegt ploegleider Arthur van Dongen, die Kelderman zag vallen. „We hebben hem nog op zijn reservefiets gezet, maar toen ging hij in de volgende bocht nog een keer onderuit. Als ploegleider ben je dan machteloos.”

Wat de gevolgen zijn voor de rest van het seizoen is moeilijk te zeggen. Dumoulin vloog zondagmiddag naar huis. Het lijkt er niet op dat zijn deelname aan de Giro in gevaar komt. Kelderman blijkt ook zijn sleutelbeen te hebben gebroken, op een plek waar hij al een ijzeren plaat had zitten van een vorige breuk. In Nederland moet hij worden geopereerd. „Ik ben erg teleurgesteld”, staat in een persbericht van Sunweb. „Net als vorig jaar [toen brak hij in de Strade Bianche zijn vinger, red.] mis ik het voorseizoen. Hopelijk kan ik snel de training hervatten.”

Sunweb blijft met drie man over. Zij rijden dinsdag een tijdrit.