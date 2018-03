Belg Bruynseels wint in Den Bosch

Niels Bruynseels heeft zondag bij Indoor Brabant de Grand Prix gewonnen, goed voor een cheque van 264.000 euro. De Belgische springruiter was met zijn paard Gancia de Muze als laatste van twaalf ruiters gestart in de barrage in Den Bosch en dook 0,70 seconde onder de tijd die de Duitser Marcus Ehning met Cornado NRW had neergezet. De Nederlander Harrie Smolders moest genoegen nemen met de derde plaats. Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten bleven in de barrage ook foutloos en eindigden respectievelijk als vijfde en zesde. Marc Houtzager werd elfde. Andere Nederlanders zoals Jeroen Dubbeldam en Gerco Schröder haalden de barrage niet. (ANP)