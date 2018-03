Hubert De Givenchy (91) maakte van Hepburn een mode-icoon

Hubert de Givenchy, die maandag op 91-jarige leeftijd in zijn slaap overleed, was één van de grootste modeontwerpers van de twintigste eeuw. De kleding van de Franse aristocraat oogt nu misschien klassiek, maar in de jaren vijftig en zestig werd hij gezien als een hippe ontwerper die sportievere kleding maakte dan bijvoorbeeld zijn tijdgenoot Christian Dior. Zijn ingetogen ontwerpen werd gedragen door moderne vrouwen als Jackie Kennedy, Grace Jones en zijn beroemdste klant: Audrey Hepburn.

Van die laatste actrice was hij jarenlang de vaste ontwerper. Ze leerden elkaar kennen in 1953. Zij had net de hoofdrol in Roman Holiday gespeeld, hij had een jaar daarvoor zijn eerste modeshow gegeven. Hepburn droeg zijn kleding vervolgens in talloze films, maar ook privé. Zo trouwde ze tot twee keer toe in Givenchy. Ook de beroemde zwarte jurk, de iconische little black dress, die Hepburn inde film Breakfast at Tiffany’s droeg is van zijn hand. „Alleen wanneer ik zijn creaties draag, ben ik mezelf,” zei ze ooit.

Een medewerker van het Gemeentemuseum Den Haag werkt aan de tentoonstelling over Hubert de Givenchy.

Foto Bart Maat



Oog voor detail

In november 2016 werd in het Gemeentemuseum in Den Haag een tentoonstelling gewijd aan de band tussen De Givenchy en Hepburn. De Givenchy was nauw betrokken bij de voorbereidingen. „Hij was een plezierige, heel betrokken man met oog voor detail”, zegt conservator Madelief Hohé. „Niks ontsnapte aan zijn aandacht. Hij koos zelf alle accessoires bij de outfits uit. Hij was op dat moment al bijna negentig maar genoot ervan om bezig te zijn. Hij was iemand die tot het allerlaatst nog aan het tekenen was.” De Givenchy was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling. „Het emotioneerde hem heel erg om alle belangrijke ontwerpen uit zijn carrière nog een keer bij elkaar te zien.”

Audrey Hepburn in een zwarte jurk op promotiebeeld voor de film ‘Breakfast at Tiffany’s’

Foto Getty Images



De Givenchy en Hepburn bleven tot haar dood in 1993 dikke vrienden, zegt Hohé. „Ze hadden dezelfde leeftijd, werden in dezelfde periode bekend en stonden allebei bekend als vriendelijke, respectvolle mensen. En ze deelden veel interesses. Mode, maar ook lekker eten, tuinieren en ze hadden allebei altijd honden om zich heen.”

Pensioen

In 1995 ging De Givenchy officieel met pensioen. Zeven jaar eerder had hij zijn modehuis verkocht aan conglomeraat LVMH. Bernard Arnault, bestuursvoorzitter van dat bedrijf, reageerde op het overlijden van de ontwerpe : „Hubert de Givenchy, een van de meest succesvolle Parijse ontwerpers uit de jaren vijftig, heeft zijn modehuis een bijzondere positie in zowel lange jurken als kleding voor alledag gebracht. Hubert de Givenchy wist twee zeldzame eigenschappen te verenigen: vernieuwend en tijdloos zijn.”

Tussen 2005 en 2017 stond de Italiaanse ontwerper Riccardo Tisci aan het roer van het modehuis. Zijn ontwerpen leken in niets op de elegante, ingetogen stijl van De Givenchy. Tisci ontwierp vaak uitbundig gedecoreerde collecties met veel invloeden van de straat, en rekende Kim Kardashian tot een van zijn belangrijkste muzes. Hij wist er een nieuwe, jongere doelgroep mee aan te boren. „Ik kies ervoor om niet te kijken”, zei De Givenchy daarover in een interview met Harper’s Bazaar. Vorig jaar nam de Britse ontwerpster Clare Waight Keller het stokje over. Haar ontwerpen zijn een stuk vrouwelijker en klassieker dan die van Tisci, maar vermoedelijk nog altijd meer rock-’n-roll dan Hubert De Givenchy lief was.

Hubert de Givenchy zal volgens zijn partner Philippe Venet in besloten kring begraven worden.

