Hoe refurbished is jouw iPhone?

Ben je de klos als je ‘een zo goed als nieuwe’ iPhone koopt? De Consumentenbond schroefde onlangs achttien ‘refurbished’ (tweedehandse, opgeknapte) toestellen open. ‘Het blijft een gok’, luidde de kop.

Daar denken consumenten anders over. De refurbished markt groeit (wereldwijd 140 miljoen toestellen, 13 procent toename in 2017) en de gewone smartphonemarkt krimpt. Veel Nederlanders zien de meerwaarde van een peperduur nieuw toestel niet, zeker nu providers geen subsidie meer geven. En hergebruik is ook nog eens duurzaam.

Rekbaar begrip

Opgeknapte iPhones zijn het meest in trek omdat Apple toestellen lang ondersteunt – iOS 11 draait op de 5S uit 2013. Bij Android-telefoons blijft updaten problematisch.

Refurbished is een rekbaar begrip en trekt avontuurlijke handelaren aan, zoals je die ook onder tweedehands autoverkopers aantreft. Maar wat is er nou precies opgelapt aan je toestel en met welke onderdelen? Dat is voor de consument niet erg duidelijk.

Er zijn verschillen. Van Apple mogen alleen ‘premium service providers’ originele onderdelen monteren. De iPhone-dokters die ik spreek, officiële en officieuze, zeggen dat er kwaliteitsverschil is. Bij goedkoop vervangglas zie je kleurverschillen, soms voelt de Home-knop anders aan. Neem bij de aankoop dus een origineel toestel mee ter vergelijking.

Nog iets om op te letten: is de batterij van je toestel bijna uitgeput dan kan iOS de processorsnelheid uit voorzorg terugschroeven.

Apples eigen reparateurs lijmen het toestel na een reparatie weer dicht. Dat klusje slaan veel refurbished verkopers over. Ze kopen toestellen met duizenden tegelijk op in het buitenland en kunnen niet garanderen dat ze nooit eerder zijn opengemaakt. Daarom wordt een refurbished iPhone 7 vaak als ‘spatwaterdicht’ verkocht, terwijl zo’n toestel eigenlijk een half uur in je toilet zou moeten kunnen dobberen.

De dockconnector, die poort onderaan je iPhone, kan ook vervuild geraakt zijn. Een typische mannenkwaal, zegt een telefoonreparateur. Mannen dragen het toestel in hun broekzak, waar het stof zich ophoopt. Voor deze mobiele variant op navelpluis is de oplossing: lospulken.

De markt voor refurbished telefoons verdient zelf een goede opknapbeurt

Keurmerk

Jan-Willem van Dijk van Forza Refurbished is not amused. Zijn telefoons kwamen niet goed uit de test van de Consumentenbond, terwijl ze van tevoren door robots gecontroleerd waren. Hij pleit voor een refurbished keurmerk. Maar zo’n Bovag voor mobieltjes is er al: branche-organisatie Uneto-VNI stelt dat je bij erkende reparatiebedrijven twee jaar garantie moet kunnen krijgen op een gebruikte smartphone.

Op de lijst van Uneto-VNI staan nog weinig refurbished leveranciers. Daaraan wordt gewerkt, zegt Rob Wierenga van Uneto-VNI. Een reparatiekeurmerk geeft echter geen uitsluitsel over de kwaliteit van de vervangen onderdelen. De kans bestaat ook dat refurbished leveranciers die nu al te ruimhartig garantie bieden, in de problemen komen als klanten verhaal komen halen. Dat is pijnlijk, maar het hoort bij de fikse opknapbeurt die de refurbished markt zelf nodig heeft.

is techredacteur.