Hoe Facebook van de hemel in de hel belandde

De wensen van het Facebook personeel op de What are you #Hopefulfor wall. Op de voorgrond een maquette van Building 20. Foto Marc Hijink

Inmiddels is Facebook de belangrijkste online makelaar in identiteiten. Die worden zo betrouwbaar gevonden dat mensen zich tegenwoordig op websites kunnen aanmelden met hun Facebookprofiel. Bijkomend voordeel voor Facebook: zo wordt het voor de gemakzuchtige internetgebruikers nog lastiger om het platform te verlaten.

In 2009 werd Facebook, met 197 miljoen maandelijks actieve gebruikers, het grootste sociale netwerk ter wereld (een positie die het sindsdien heeft behouden) en kon Zuckerberg claimen dat zijn dienst voldeed aan een sociale levensbehoefte: „Het is bijna een nadeel als je er nu niet op zit.”

Socioloog Zeynep Tüfekçi schreef in 2008 dat Facebook en andere sociale media een substituut zijn geworden voor „roddel, nieuwsgierigheid naar mensen en praten over koetjes en kalfjes”, activiteiten die „in essentie de menselijke versie zijn van het vlooien bij primaten: een bezigheid die essentieel is bij het smeden van banden, het bestendigen van relaties, het te koop lopen met relaties, maar ook het handhaven en het bestuderen van hiërarchie en coalities.”

De site bleek een compleet nieuwe sociale functie te vervullen. Vanaf het prille begin op de Harvard-universiteit was Facebook een plek waar mensen hun veren lieten zien. Iets plaatsen op Facebook is in de eerste plaats een daad van zelfexpressie: kijk naar mijn fantastische leven, laaf je aan mijn geweldige smaak.

Dat was geen sinecure in een tijd waarin chatrooms en sociale netwerken een nogal anarchistisch karakter hadden. Het internet in die tijd is te vergelijken met een aftands stadscentrum vol neonadvertenties en ongure types. Door advertenties tot een minimum te beperken en door mensen te stimuleren hun ware identiteit te gebruiken (en zo hun misdragingen te beperken), luidde Facebook het vertrek in naar de aangeharkte Vinexwijk.

In de beginjaren konden gebruikers alleen lid worden met een emailadres gekoppeld aan een universiteit of school waar de site zijn service aanbood. Dat had allerlei voordelen voor de oprichters; ze konden het groeitempo van de site bijvoorbeeld zelf bepalen. Maar het zorgde er vooral voor dat de mensen op de site ook echt waren wie zij zeiden te zijn.

De place to be

Facebook was niet het eerste sociale netwerk en het was niet eens het eerste sociale medium dat zijn gebruikers aanmoedigde hun ware identiteit te gebruiken. Toch bleek het succesvoller dan al zijn concurrenten. Waarom nam Facebook de wereld over terwijl Googles Orkut, het Nederlandse Hyves en zoveel andere sociale netwerken verpieterden?

Analisten zeggen vaak dat succesvolle sociale media profiteren van het netwerkeffect. Dat is het verschijnsel dat de waarde van een systeem van connecties toeneemt met het aantal gebruikers. Het heeft nut om lid te worden van een sociaal netwerk omdat vrienden, kennissen en collega’s er ook op zitten. Vervolgens vervult jouw lidmaatschap diezelfde functie voor nieuwe gebruikers.

Facebook had een paar unieke eigenschappen die de aantrekkende werking van de site stimuleerden. Het netwerk presenteerde zichzelf als de ‘place to be’ voor jongeren. Op alle mogelijke manieren cultiveerde het bedrijf zijn coolheidsfactor: Mark Zuckerberg verscheen steevast met een grijze hoodie in het openbaar, hij nam voornamelijk twintigers aan en het bedrijf stond bekend om z’n wilde feesten.

De eerste gebruikers – studenten – waren misschien wel de belangrijkste factor die bijdroeg aan die coolheidsfactor. Thefacebook was in de eerste maanden alleen beschikbaar op de prestigieuze Amerikaanse Ivy League universiteiten. In het boek The Facebook Effect (2010), over de beginjaren van het sociale netwerk, beschrijft auteur David Kirkpatrick hoe de zelfbewuste prestatiecultuur op deze universiteiten perfect aansloot op dit nieuwe digitale uithangbord waarop status en connecties werden uitgevent. Facebook had niet op een betere plek kunnen ontstaan.

Het voordeel van die eerste gebruikers was ook dat zij al een bestaand sociaal netwerk vormden voordat Thefacebook op het toneel verscheen. Tim Wu schrijft in The Attention Merchants (2016): „Terwijl andere sites gebruikers verplichtten om hun aanhang te vinden in de grote, ongedifferentieerde mensenmassa, reproduceerde Facebook een bestaande en relatief begrensde sociale realiteit van universiteiten, waarbinnen de connecties al feitelijk waren.” Bovendien bruiste het dankzij de eerste gebruikers op Facebook – dit waren het soort netwerken waarop bronstig naar partners wordt gezocht en onderlinge verhoudingen constant aan evaluatie en hernieuwing bloot staan.

Maar cool zijn was niet de enige oorzaak voor het succes van Facebook. Zuckerbergs zakelijke inzicht was minstens zo belangrijk. Hij wordt door zijn biografen omschreven als een hoogintelligente zakenman (Zuckerberg had een foutloze score van 1600 punten bij zijn toelatingsexamen op Harvard, Bill Gates scoorde 1580 punten) die leert van de fouten van zijn concurrenten en niet bang is om hun successen schaamteloos te kopiëren. Toen berichtendienst WhatsApp groot werd, kocht Zuckerberg die voor 19 miljard dollar. Toen foto’s delen op sociale media populair werd nam hij Instagram over. Toen jongeren massaal Snapchat omarmden probeerde Zuckerberg het bedrijf over te nemen, en toen dat niet lukte kopieerde hij de meeste functies.

Tegelijk heeft Zuckerberg de gebruikerservaring altijd voorop gesteld. Nog steeds staan er niet al te opdringerige reclames op de site, is het ontwerp eenvoudig, en laadt de site soepel en zonder crashes.

Het financiële succes van Facebook heeft vooral te maken met de bereidwilligheid van gebruikers om hun ware identiteit op de site te gebruiken. Met het groeiende aantal gebruikers en de persoonlijke data die ze aan de site toevertrouwden, beseften de jonge pioniers van het bedrijf dat ze op een goudmijn aan gegevens zaten. Eén van de vroegste voorbeelden van hypertargeting, advertenties gericht aan een heel specifieke doelgroep, stamt uit 2005 toen muzieklabel Interscope Records de single ‘Hollaback Girl’ van Gwen Stefani onder de aandacht van cheerleaders wilde brengen. Tot grote vreugde van Interscope bleek het voor Thefacebook een kleine moeite om de advertentie aan alle cheerleaders op het netwerk te tonen.

Sindsdien is deze advertentiemethode enorm verfijnd. Hypertargeting, groot gemaakt door Facebook en Google, heeft elke adverteerder veranderd in een scherpschutter. NRC schreef eerder: zoek je mannen tussen de 32 en 37 die getrouwd zijn, geïnteresseerd in klassieke muziek, een huisdier hebben en regelmatig tussen Arnhem en Zwolle heen en weer reizen, dan kan Facebook ze voor je opsporen.

Voor een paar euro kunnen adverteerders zo al een bericht ‘promoten’ onder enkele duizenden mensen. De miljoenen adverteerders die dat dagelijks doen hebben van Facebook een van de rijkste advertentiebedrijven ter wereld gemaakt. De jaaromzet steeg in 2017 met 47 procent naar ruim 40 miljard dollar.

Wat het verdienmodel van Facebook zo slim maakt is dat gebruikers, in ruil voor gebruik van de site, hun gegevens zomaar afstaan en zich blootstellen aan de uiterst specifieke reclame. Dankzij die transactie hoort het bedrijf, met een beurswaarde van 538 miljard dollar, bij de meest waardevolle onderneming van het moment.