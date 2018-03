‘Het werk is zwaar, maar de vrijheid is fijn’

in

‘Mijn streven is om de binnenvaart zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Door de vergrijzing is er een groot personeelstekort in deze sector. Dat is zonde, want het is prachtig om schipper te zijn. Als kind al zag ik die grote schepen voorbijkomen en vond ik ze fascinerend. Ik wist toen niet dat er ook een opleiding bestaat waardoor iedereen kapitein kan worden. Door een jongen van mijn scoutingclub leerde ik het bestaan ervan kennen en dacht ik: ik geef me ook op.

„Na mijn opleiding heb ik eerst ervaring opgedaan door op het dek van schepen leiding te geven aan matrozen. Je kunt niet gelijk als kapitein aan de slag, je moet eerst minimaal een jaar dekervaring opdoen. Voor de matrozen, vaak mannen, was het wel even wennen dat ik dan de leiding had. Vaak werd ik getest, dan stelden ze rare vragen over ons werk, maar ik werd wel altijd gerespecteerd.

„Nu werk ik op oproepbasis en heb ik op onder meer tankers, containerschepen en op de Waterbus in Rotterdam gevaren. Daarnaast maak ik vlogs over mijn werk en geef ik gastcolleges over de binnenvaart. Het werken op een schip is lichamelijk zwaar, maar de vrijheid dat ik zelf kan bepalen wanneer ik wat doe vind ik fijn. Daarbij werk je in de natuur, en verdient het goed. Als je twee weken weg moet, ben je daarna twee weken thuis. In de praktijk werk je zo maar een half jaar per jaar. Voor het salaris dat ik daarmee verdien, vind ik dat best gunstig.”

uit

‘Ik geef best veel geld uit aan eten omdat ik voornamelijk biologische producten koop en die zijn prijzig. Daarnaast koop ik graag planten, voor binnen en voor in de tuin, om maar zo veel mogelijk natuur om me heen te hebben. Ik vind het idioot dat je in een stad als Rotterdam steeds minder groen om je heen hebt. Ik rijd een kleine zuinige auto als ik naar IJmuiden of Harlingen moet voor mijn vlogs, en als ik in de buurt aan de slag moet pak ik mijn fiets.

„Omdat ik voor de Waterbus altijd in de haven moest zijn, heb ik een elektrische fiets gekocht. Het is best een eind fietsen en in de haven staat vaak veel wind, en ik kan echt niet helemaal bezweet aankomen. Op de Waterbus werk je in uniform en moeten haar en make-up er netjes uitzien, je bent toch het gezicht van het schip.

„Het geld dat ik maandelijks overhoud zet ik opzij om te sparen. Ik wil al heel lang een maand echt helemaal weg. Gewoon om niks te doen, even rust pakken. Het liefst zou ik naar Nieuw-Zeeland gaan, vanwege de natuur, het lijkt me heel erg mooi daar. Maar tot nu toe komt het er steeds niet van. Pas als de binnenvaart wordt opgenomen in het onderwijspakket, wil ik het wel wat rustiger aan gaan doen en die lange reis maken.”