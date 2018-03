Griekse voetbalcompetitie stilgelegd om gewapende eigenaar PAOK

De Griekse minister van Sport Georgios Vassiliadis heeft de hoogste voetbalcompetitie voor onbepaalde tijd stilgelegd. De aanleiding voor het besluit is de chaotische ontknoping van de wedstrijd tussen PAOK Saloniki en AEK Athene zondag, meldt persbureau AP.

Na een afgekeurde goal stormde PAOK-eigenaar Ivan Savvides, vergezeld door zijn persoonlijke beveiligers woedend het veld op. Daarbij was duidelijk te zien dat hij een revolver aan zijn riem droeg. De Grieks-Russische miljardair Savvides vergaarde zijn fortuin in de tabakshandel en is nu een van de rijkste inwoners van Griekenland. Voor zover bekend heeft Savvides het wapen niet getrokken.

De goal voor PAOK viel in de blessuretijd, maar werd afgekeurd wegens buitenspel. Nadat de wedstrijd zo’n twee uur had stilgelegen, besloot de arbitrage het doelpunt alsnog toe te kennen. AEK Athene weigerde daarop nog verder te voetballen.

In een verklaring op de site van PAOK zegt Savvides maandag zich van geen kwaad bewust te zijn en vertrouwen te hebben in de Griekse justitie.

“We hebben allemaal gezien hoe onze tegenstanders ieder klein incident tegen ons gebruiken. […] Denk erom: de eer van PAOK is in onze handen en onze kracht ligt niet alleen in onze eenheid, maar ook in hoe we ertoe in staat zijn onze emoties onder controle te houden en geen acties te ondernemen die tegen ons team gebruikt kunnen worden.”

Nieuwe regels

Minister Vassiliadis besloot maandag na een ontmoeting met de Griekse premier Alexis Tsipras de competitie meteen stil te leggen. Vassiliadis stelde dat er niet langer gespeeld wordt “als er geen nieuw, helder raamwerk door iedereen is ondertekend zodat we stappen kunnen zetten met nieuwe regels”.

Het incident wordt nu bekeken door te tuchtcommissie van de voetbalbond. Hoewel Savvides een wapenvergunning heeft en het wapen legaal bezit, heeft de Griekse politie een onderzoek ingesteld naar de PAOK-eigenaar.