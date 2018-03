Finale Wie is de Mol? trekt ruim 3,2 miljoen kijkers

Naar de live uitgezonden ontknoping van Wie is de Mol? (AvroTros) keken zaterdag ruim 3,2 miljoen mensen. Van de drie finalisten bleek presentator Jan Versteegh de mol. Zanger Ruben Hein won het programma omdat hij Versteegh had weten te ontmaskeren. Hein kreeg in deze achttiende editie het geld dat de kandidaten bij elkaar hebben gespaard tijdens het spel: 17.750 euro. De andere finalist was Olcay Gulsen. Ook in 2016 trok de finale 3 miljoen kijkers. Het jaar daarvoor 3,3 miljoen. (ANP)