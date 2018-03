Dode en twee gewonden door ontploffende pakketjes in VS

Twee pakketjes met daarin een bom hebben maandag in de Amerikaanse staat Texas voor een dode en twee gewonden gezorgd. De dode is een 17-jarige jongen, meldt AP. De politie vermoedt dat de aanslagen verband houden met een zelfde soort incident eerder deze maand.

De bompakketjes ontploften in de Texaanse hoofdstad Austin. De 17-jarige jongen kwam om het leven toen hij een pakketje uitpakte dat voor de deur van zijn huis was achtergelaten. Daarbij raakte ook een vrouw van rond de 40 gewond. Later op de dag raakte een tweede vrouw van 75 jaar zwaargewond toen ook bij haar een pakketje ontplofte.

‘Open verdachte pakketjes niet’

Het 75-jarige slachtoffer van Latijns-Amerikaanse komaf werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een buurtbewoner was de tweede ontploffing verderop in de straat nog te horen. Lokale autoriteiten roepen maandag via Twitter op om verdachte of onverwachte pakketjes niet te openen en direct de politie in te schakelen. Geen van de pakketjes was per post verstuurd.

Bij het incident begin maart kwam een 39-jarige man, ook uit Austin, om het leven. Omdat drie van de slachtoffers zwart zijn onderzoekt de politie of er mogelijk sprake is van hate crimes, misdrijven gepleegd vanuit een vooroordeel. Door middel van beveiligingsbeelden hoopt de politie verdachten te vinden.