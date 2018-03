De verslaafde dreigde met verkrachting

Martin (30) werkt in de bouw sinds z’n 16de, woont op zolder bij z’n gescheiden vader en is verslaafd aan harddrugs sinds z’n 15de. Hij heeft geen strafblad, louter verslaafde vrienden en brengt z’n tijd door op internet, onder invloed van speed, amfetamine of xtc. Martin bouwt zelf z’n computers. Sinds z’n arrestatie in 2016 is hij onder psychiatrische behandeling.

Martin erkent alles, zegt zich te schamen en is boos op zichzelf. Maar waarom hij het deed? „Ik was verdoofd en wist niet waar ik mee bezig was.” Zijn advocaat houdt het later op isolement, seksuele nood en „dag en nacht wakker zijn” door de speed, waarvan hij 100 gram per maand gebruikte. De „zielige man op zolder die zit te typen voor z’n eigen bevrediging, maar nooit de intentie heeft om te doen wat hij schrijft”, vat zij samen.

Op de dagvaarding prijken zes feiten – volgens de politie misdroeg Martin zich op internet echter tegen ten minste acht vrouwen. Allemaal via z’n eigen IP-adres, waardoor hij snel werd gepakt. Martin zou via Facebook zes vrouwen en hun dochters hebben bedreigd met gewelddadige verkrachting. Daarbij deed hij zich onder een alias voor als een vrouw. Soms stal hij daarvoor de identiteit van willekeurige vrouwen op Facebook.

Een van de slachtoffers vertelt dat Martin haar zeventien expliciet pornografische chatberichten stuurde over de aanstaande verkrachting van haar 8 en 10 jaar oude dochters. Vergezeld van foto’s die hij van haar Facebookpagina had gekopieerd. Het leidde bij de moeder tot angst, slapeloze nachten, een gevoel van dreiging en een verlies van onbevangenheid, ook in het gezin. Ze vraagt 750 euro immateriële schadevergoeding.

Martin had na zijn delict bijna twee jaar contact met allerlei gedragskundigen; hij stelt zich op de zitting voorbeeldig op. Maar er zitten ook een paar verontrustende feiten in z’n recente geschiedenis. Na een paar maanden voorarrest in 2016 liet de rechtbank hem namelijk vrij. Waarna Martin thuis meteen aan de speed ging, snel een computer in elkaar sleutelde en een volgende ‘random vrouw’ op Facebook als doelwit koos.

Onverantwoordelijk, maar ook raar, extreem gedrag, vindt de rechter. Bovendien: was Martin destijds wel vastgehouden, dan zouden nieuwe slachtoffers dus zijn voorkomen. Sindsdien is hij ook alweer twee keer in z’n verslaving teruggevallen. Verder spreken de deskundigen elkaar tegen over de gewenste behandeling. Er is twijfel aan zijn behandelbaarheid, motivatie en zelfinzicht.

De deskundigen vinden het recidiverisico hoog. De advocaat wijst erop dat na 15 jaar harddrugsgebruik periodes van clean blijven en terugvallen elkaar meestal afwisselen. De rapporteurs spreken van psychopathisch, mogelijk gevaarlijk gedrag van iemand die geen gevoel voor de medemens heeft en een gebrekkig ziektebesef. Ook zou hij ‘vermijdende persoonlijkheidstrekken’ hebben en een seksueel sadistische stoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De laatste rapportage is positiever – er is enig optimisme over zijn behandelbaarheid, zijn motivatie lijkt verbeterd, hij is minder gesloten. De laatste behandeling lijkt ook aan te slaan.

De officier ziet in het dossier iemand bij wie een groot risico bestaat op afhaken bij therapie, die verplicht afkicken wil voorkomen en vooral zijn baan wil behouden. „Maar op de zitting maakt hij een heel andere indruk”, erkent hij. Bovendien boekt Martin nu vooruitgang. Als hij de cel in zou moeten, worden die resultaten tenietgedaan. Ook lijkt het er volgens de officier op dat zijn spijt oprecht is. Verder weegt mee dat Martin nooit iemand fysiek benaderde. Hij eist 180 uur taakstraf, een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, een proeftijd van drie jaar, opname in de inrichting „zo lang als nodig”, daarna begeleid wonen bij de inrichting met een dagprogramma, ambulante behandeling met een opnameplicht bij terugval, drugscontrole, een meldplicht, toezicht door de reclassering en een socialemediaverbod.

De rechtbank veroordeelt Martin twee weken later geheel volgens de eis van het OM.