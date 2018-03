De portretten van fotograaf C. Barton van Flymen

Premier Van Agt steekt een vers sigaartje op, Hugo Claus ligt bij zijn zwangere vriendin, filmster Sylia Kristel op een hotelbed, Ruud Gullit juicht in bad na de EK-wedstrijd tegen Duitsland die Oranje won: er gebeurt bijna altijd wat op de portretten die fotograaf C. Barton van Flymen al een halve eeuw maakt. Hij is als fotograaf altijd op jacht naar het moment, zei hij in een radio-interview naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Portretten, een pil van meer dan 300 bladzijden. Daarin zijn de levendige portretten te zien die Barton van Flymen maakte van kunstenaars, politici, schrijvers, sporthelden, acteurs, musici, popsterren en meer. Van de vroege jaren zeventig tot recent. Barton van Flymens fotowerk is zeer divers, hij werkte voor kranten en bladen als Avenue en Nieuwe Revue. Barton van Flymen besloot in de jaren zestig, na een ontmoeting met fotograaf Wim Renes, zelf fotograaf te worden. Tot dan toe rommelde hij wat aan: hij was bassist in een popband en werkte als uitzendkracht. Hij was, geboren in 1944 in Johannesburg, op zijn 18de naar Nederland gekomen, omdat hij in het Zuid-Afrika van de apartheid niet wilde leven. “Toen ik Renes aan het werk zag, wist ik meteen: dit is het”, zei hij in het NPO-radio-interview. Zijn enthousiasme voor fotografie, van iemand die van de ene op de andere dag besluit fotograaf te worden, is eigenlijk op iedere foto nog terug te zien – vooral in de portretten. Boek: C. Barton van Flymen, Portretten, uitgeverij Lecturis (49,50 euro). Expositie: Galerie Hoofdzaak, t/m 30 april, Haarlemmerdijk 54hs, Amsterdam.