Colombiaanse kiezers keren zich af van FARC-akkoord

Bij de parlementsverkiezingen in Colombia heeft de bevolking duidelijk voor rechts gekozen, en zich hiermee afgekeerd van het in 2016 getekende vredesakkoord tussen de FARC en de regering-Santos.

De rechtse Democratische centrumpartij van oud-president Álvaro Uribe, fervent tegenstander van het akkoord, won met een ruime meerderheid van zo’n 4 miljoen stemmen terwijl de partij van president Santos, onder wiens leiding het vredesakkoord tot stand kwam, kelderde naar de vijfde plaats.

Uribe kan zelf niet meer herkozen worden, hij had de voormalig advocaat Ivan Duque naar voren geschoven als presidentskandidaat. Die gaat het in mei opnemen tegen de linkse Gustavo Petro wiens partij als tweede uit de bus kwam. Petro, een voorstander van het akkoord, is oud-burgemeester van hoofdstad Bogotá en voormalig lid van de in 1990 gedemobiliseerde marxistische guerrillabeweging M-19.

FARC

De FARC, sinds het vredesakkoord omgevormd tot politieke partij, deed voor het eerst mee aan de parlementsverkiezingen. De FARC behaalde niet meer dan 0,5 procent, ongeveer 50.000 stemmen in totaal. Volgens het vredesakkoord heeft de FARC, ongeacht de uitslag, recht op 10 zetels: 5 in het Huis van Afgevaardigden en 5 in de Senaat.

Eerder deze week trok FARC-presidentskandidaat Timochenko zich onverwachts terug uit de race wegens gezondheidsproblemen. Analisten hadden al voorspeld dat de FARC niet meer zetels zou halen: er is een enorme weerstand en woede vanuit de bevolking jegens de ex-guerrillero’s, wegens de oorlog die aan meer dan tweehonderdduizend mensen het leven kostte, en waarin de FARC verantwoordelijk was voor talloze bomaanslagen en zo’n 25.000 ontvoeringen.

Bij de aankomende presidentsverkiezingen in mei strijdt, behalve de twee sterkste kandidaten Duque en Petro, namens Santos’ partij ook Humberto De la Calle mee, die namens de regering als hoofdonderhandelaar betrokken was bij de jarenlange vredesbesprekingen in Havana. De vierde kandidaat is oud-burgemeester van de stad Medellín, Serio Fajardo. Mocht hij in mei winnen, zo verklaarde Duque na de telling tegenover journalisten, zal het vredesakkoord niet in de prullenbak belanden. Wel wil hij bepaalde dingen aanpassen voor zover dat mogelijk is, want het akkoord is vastgelegd in een wet.

Correctie (12-03-2018): In een eerdere versie van dit stuk werd gesproken van presidentskandidaat Humberto de Calle. Dat moet Humberto De la Calle zijn. Hierboven is dat aangepast.