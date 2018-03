Bayern München vernedert HSV en is al bijna kampioen

In Duitsland heeft Bayern München zaterdag korte metten gemaakt met Hamburger SV, ooit een Europese topclub. Bayern, koploper in de Bundesliga stond na 19 minuten al met 3-0 voor. Franck Ribéry opende de score, waarna de Poolse spits Robert Lewandowski twee keer scoorde. De spelers van HSV zullen even gevreesd hebben voor een herhaling van het echec van ruim een jaar geleden, toen het 8-0 werd. Maar na rust beperkte de ‘Rekordmeister’ zich tot goals van Arjen Robben en opnieuw Ribéry en Lewandowski (6-0). Met nog acht duels te gaan heeft Bayern een voorsprong van twintig punten op Schalke 04. (ANP)