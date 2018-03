‘Boekhouder van Auschwitz’ op 96-jarige leeftijd overleden

Oskar Gröning, de Duitse SS’er die bekend stond als ‘de Boekhouder van Auschwitz’, is op 96-jarige leeftijd overleden. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is Gröning vrijdag al in het ziekenhuis overleden maar dit is nog niet officieel bevestigd.

In 2015 oordeelde de hoogste Duitse rechter dat Gröning medeschuldig was aan de massamoord op 300.000 mensen in vernietigingskamp Auschwitz. Hij kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd. Gröning telde tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kamp het afgepakte geld van gevangenen en hij moest bij aankomst van de deportatietreinen doen alsof hij de bagage van gevangenen bewaakte.

Hij was niet direct zelf betrokken bij de massamoorden maar tijdens het proces erkende Gröning wel ‘moreel schuldig’ te zijn, aldus Reuters. Hij verklaarde dat hij wist wat zich in Auschwitz afspeelde. Na zijn veroordeling hoefde hij niet de cel in omdat hij in slechte gezondheid verkeerde.

Grönings proces was een van de laatste grote Holocaustzaken. De uitspraak tegen Gröning, een onderofficier, werd in Duitsland gezien als belangrijke erkenning van het feit dat ook laaggeplaatste militairen schuld droegen aan de genocide. Wie in het kamp onder de SS werkte, was volgens de Duitse rechter medeschuldig aan massamoord.

In 2009 werd in een soortgelijke zaak de 91-jarige oud-kampbewaker John ‘Iwan’ Demjanjuk veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. De rechter oordeelde dat Demjanjuk medeplichtig was aan de moord op 27.900 Joden in kamp Sobibor. De Duitse justitie heeft zich jarenlang verzet tegen het veroordelen van ‘helpers’ in de kampen.