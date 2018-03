PSV-trainer Cocu furieus na ‘schandalige’ vertoning van zijn ploeg tegen Willem II

PSV heeft zaterdag tegen Willem II de grootste nederlaag sinds 1964 geleden. Toen verloor de club uit Eindhoven met 5-0 van Ajax, nu blameerde de koploper van de eredivisie zich door in Tilburg met dezelfde cijfers te verliezen. Doordat naaste belager Ajax geen fouten maakte tegen sc Heerenveen (4-1), is de voorsprong van PSV geslonken tot zeven punten.

De spelers van PSV zouden zondag niet van een vrije dag kunnen genieten, zo liet een zwaar teleurgestelde Phillip Cocu direct na de nederlaag in Tilburg weten. „Het lijkt me duidelijk dat ik wel wat te zeggen heb en ik hoop dat zij ook iets te zeggen hebben”, zei de trainer van PSV voor de camera’s van Fox Sports. „Dit was schandalig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

Cocu zag zijn spelers tegen een gretig Willem II telkens duels verliezen. „Zij vochten voor iedere meter en wij niet. We moeten ons echt kapot schamen. Ook voor de fans die naar ons zijn komen kijken. Het leek nergens op. We hebben weleens verloren, maar nooit op zo’n manier”, verzuchtte Cocu, die naar de oorzaken zocht. „We spelen niet altijd groots maar wel altijd met strijd. Misschien komt het door de grote voorsprong of hebben we te veel positieve kritieken gekregen. Ik weet het echt niet. Zo zie je maar, wij mogen nog helemaal niet over een kampioenschap praten.”

Ook Luuk de Jong schaamde zich voor de wanvertoning. „Dit doet pijn, dit moeten we ons zelf aanrekenen”, stelde de PSV-spits bij Fox Sports. „Willem II leverde zo veel strijd en wij wisten daar niets tegenover te stellen. We waren slecht in de duels en in balbezit was het ook niet goed. We moeten beseffen dat dit een incident is, maar we moeten dit ook even voelen. Dit mag niet en kan eigenlijk niet. We zijn overlopen door Willem II.”

Aanvoerder Marco van Ginkel sprak van een „schandalig” optreden van zijn ploeg. „Willem II was op alle fronten beter. Ze hadden veel meer beleving en agressiviteit. Wij hadden dat niet.” Waarom niet? Van Ginkel: „Geen idee.” (NRC)