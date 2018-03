Bild hult topless vrouwen voortaan in lingerie

Het Duitse sensatieblad Bild stopt met het publiceren van foto’s van vrouwen met blote borsten. De krant geeft daarmee gehoor aan lezers die de beelden aanstootgevend vinden. Er komen nog wel erotisch getinte foto’s in Bild te staan, alleen zullen de vrouwen van nu af aan lingerie of een bikini dragen. Dat schrijft de krant zondag in een verklaring.

Tot 2012 stonden de topless vrouwen nog pontificaal op de voorpagina van het grootste dagblad van Duitsland. Na protest besloot de krant de populaire Bild-Girls op een minder prominente plek te zetten.

De foto’s waren volgens de krant bedoeld om “de fantasie te stimuleren, en ook te provoceren”. Tegelijkertijd erkent Bild dat de blote borsten vooral bedoeld zijn voor het vermaak van mannen, wat niet opweegt tegen hoe vrouwen deze beelden ervaren.

“De afgelopen maanden hebben we steeds meer het gevoel dat vrouwen zowel bij ons op de redactie als onder onze lezers deze beelden als beledigend of denigrerend werden ervaren.”

Sinds de jaren tachtig hebben duizenden vrouwen met een ontbloot bovenlijf geposeerd in de krant. Overigens staan maandag nog wel genoeg halfnaakte vrouwen op de website van Bild, onder meer in een filmpje met de twaalf Bild-Girl-winnaars van 2017.

Playboy kwam terug op beslissing

Foto’s van (half)naakte vrouwen kwamen de afgelopen jaren bij meerdere bladen ter discussie te staan. Playboy haalde in 2016 blootfoto’s uit de Amerikaanse editie van het blad. Een klein jaar later concludeerde creatief directeur Cooper Hefner, de zoon van oprichter Hugh Hefner, dat dit een fout was en kwam het naakt weer terug. Het leek erop dat de Britse sensatiekrant The Sun in 2015 zou stoppen met foto’s van topless vrouwen, maar uiteindelijk was dit toch niet het geval.