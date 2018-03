Beschieting Amsterdams kantoorpand mogelijk afpersing

De familie Pleijsier, die mede-eigenaar is van een Amsterdams vastgoedbedrijf dat dit weekend werd beschoten, wordt al enige tijd bedreigd en afgeperst. Dat heeft Winno Pleijsier maandag in een schriftelijke verklaring laten weten. De bedreiging zou verband houden met een “zakelijk conflict”, dat ook al onder de rechter is geweest. Waar het conflict over gaat en wie de tegenpartij is, heeft de familie niet toegelicht.

Zaterdag werd het gebouw van vastgoedbedrijf COD in Amsterdam-Zuid door meerdere kogels getroffen. In 2016 werd in hetzelfde pand al een poging tot brandstichting gedaan. Beide keren raakte niemand gewond.

‘Rechtszaak heeft geen effect gehad’

De zaak die aanleiding geweest zou zijn voor de beschieting is al onder de rechter geweest, schrijft Pleijsier in een verklaring. Zijn vader, die het bedrijf toen nog leidde, werd “op alle fronten volledig in het gelijk gesteld”:

Deze rechterlijke uitspraak heeft echter duidelijk geen effect gehad, want sindsdien worden we als familie bedreigd en afgeperst. Nu ook partijen die hier helemaal niets mee te maken hebben bij het bedreigen worden betrokken, voel ik mij genoodzaakt deze verklaring af te geven.

Uit rechtbankstukken blijkt dat de familie Pleijsier in de afgelopen jaren bij een aantal rechtszaken betrokken is geweest. Om welke zaak het precies gaat, kon een woordvoerder niet direct zeggen. De zaak ligt volgens hem nu bij de politie.

Rijk

Tot vorig jaar stond de familie Pleijsier in de rijkenlijst van blad Quote. Hun bedrijf is onder meer voor vijftig procent eigenaar van COD. De familie Van Veggel heeft de andere helft in handen.

COD bouwt onder meer een hotel met 650 kamers bij de RAI in Amsterdam. Het gebouw krijgt ook een spa, vergaderruimtes, bars en een televisiestudio en wordt volgens de onderneming het grootste hotel van de Benelux.