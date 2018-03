Benschop begint op 1 mei als topman Schiphol

Dick Benschop volgt op 1 mei Jos Nijhuis op als topman van Schiphol. Eind vorige week werd al bekend dat de voormalige staatssecretaris en president-directeur van Shell Nederland voorgedragen was door de raad van commissarissen van de luchthaven. Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) spreekt in een Kamerbrief zijn vertrouwen uit over de benoeming.

President-commissaris Louise Gunning van Schiphol zegt dat de 60-jarige Benschop, die eerder al vier jaar als adviseur werkte voor Schiphol, de juist combinatie van ervaring heeft in de politiek en het bedrijfsleven. Daarom heeft het bestuur “vertrouwen dat hij en zijn team de luchthaven op een slimme, veilige en duurzame manier verder kunnen door ontwikkelen”.

Volgens minister Hoekstra past Benschop – die voor de PvdA staatssecretaris van Buitenlandse Zaken was in het tweede Paarse kabinet en later president-directeur van Shell Nederland – “met zijn publieke en commerciële ervaring goed in het profiel”. Schiphol is voor 70 procent in handen van de Nederlandse staat.

Mannelijke opvolger

Vorige week ontstond ophef over de voorkeur van Schiphol voor een mannelijke opvolger. Eerder bleek uit berichtgeving in de Volkskrant dat Schiphol daarmee balans wil houden in de vierkoppige raad van bestuur. Op het moment zitten er twee vrouwen in de raad van bestuur.

Nijhuis zou eigenlijk eind maart stoppen, maar hem is gevraagd om aan te blijven als topman tot eind april. Hij blijft tot 1 juli in dienst om zijn functie over te dragen aan Benschop.