Vliegcrash in Nepal kost zeker 50 inzittenden het leven

Bij een vliegtuigcrash nabij de Nepalese hoofdstad Kathmandu zijn maandag zeker vijftig mensen om het leven gekomen. In totaal waren volgens een woordvoerder van het leger 71 mensen aan boord, meldt persbureau Reuters. Het Bengaalse vliegtuig stond op het punt te landen op Tribhuvan International Airport, de luchthaven van Kathmandu.

Van meerdere inzittenden is nog niet duidelijk of ze het ongeluk hebben overleefd, aldus de Nepalese politie tegenover AP. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Op foto’s is te zien hoe brandweerlieden het toestel van US-Bangla Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van Bangladesh, blussen. Een werknemer van de luchthaven meldt dat het vliegtuig in de lucht al brandde en even daarna net naast de landingsbaan tot stilstand kwam. Een Amerikaanse die het ongeluk zag gebeuren, zegt tegen AP:

“Het vliegtuig vloog zo laag dat ik even dacht dat het tegen de bergen aan zou vliegen. Opeens was er een knal en toen nog een knal.”

Na de landing snelden brandweerlieden toe, die de brand in enkele minuten onder controle kregen. Nog altijd staan er volgens AP tientallen reddingsmedewerkers en brandweerlieden rond het toestel, dat in grote stukken is gebroken. De luchthaven van Kathmandu is momenteel afgesloten voor vliegverkeer.

Een klein passagierstoestel

Vlucht BS 211 werd uitgevoerd met een Bombardier Dash 8, een turbopropvliegtuig met plek voor zeventig tot tachtig passagiers. Het toestel was rond 12.30 uur lokale tijd opgestegen vanaf de luchthaven van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. De vlucht naar Kathmandu duurt vanaf daar ongeveer anderhalf uur.

De crash van US-Bangla 211 is al de derde van aanzienlijke omvang dit jaar. Begin vorige maand kwamen in de buurt van Moskou 71 mensen om toen een Antonov-toestel neerstortte, terwijl twee weken later een toestel van Iran Aseman Airlines verongelukte in de buurt van Yasuj, een stad in het zuiden van het land. Dat ongeluk kostte 66 inzittenden het leven.

Vorig jaar ging juist nog de boeken in als het veiligste jaar voor de luchtvaart. In de burgerluchtvaart vonden zelfs helemaal geen grote ongelukken plaats, meldde het Aviation Safety Netwerk eind vorig jaar.