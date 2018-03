Onderzoek naar camera’s in kleedruimtes van sauna’s

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt een onderzoek in naar camera’s in kleedruimtes en toiletten van sauna’s. Aanleiding is een hack van camera’s in een sauna in Nederasselt. Op pornosites doken beelden op van naakte recreanten, onder wie zeven oud-speelsters van het Nederlands handbalteam. De autoriteit zegt vorige week zo’n twintig tot dertig meldingen binnen te hebben gekregen van camera’s in sauna’s.

De privacywaakhond zegt de komende tijd steekproefsgewijs sauna’s door heel Nederland te onderzoeken. Bedrijven die zich niet aan de regels houden en toch camera’s plaatsen op plekken waar bezoekers bloot zijn, kunnen een waarschuwing of boete krijgen. In 2006 werd de hele saunabranche al door de privacyautoriteit gewaarschuwd. Dat is voor de Autoriteit Persoonsgegevens een reden om nu stevig in te grijpen.

Filmen in ruimtes waar bezoekers ontkleed zijn, is in principe altijd verboden. Sauna’s kunnen de beveiliging ook laten verzorgen door personeel, redeneert de Autoriteit.

Dit weekend doorzocht de politie de sauna in Nederasselt. In totaal werden drie camera’s in beslag genomen die op dat moment niet actief waren. Vrijdag werd al een actieve verborgen camera en bijbehorend computersysteem uit het complex verwijderd. Het is onbekend wie de verborgen camera heeft geplaatst.