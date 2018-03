Molotovs tegen Turks doel

Verschillende Turkse instellingen in Duitsland zijn dit weekend het slachtoffer geworden van aanslagen met brandbommen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het was niet meteen duidelijk of er verband is tussen de aanvallen.

In Berlijn brandde zaterdagnacht de grote gebedsruimte van een moskee volledig uit nadat volgens getuigen drie verdachten iets door het raam hadden gegooid. In het Noord-Duitse Itzehoe werden in dezelfde nacht de ruiten van een moskee ingeslagen en staken onbekenden een Turkse groentewinkel in brand. Ook in Meschede (in het Sauerland) en bij Stuttgart werden Turkse doelen door brandbommen getroffen.

Zaterdag hadden in Hamburg vierhonderd mensen gedemonstreerd tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië tegen Koerdische rebellen. De demonstranten in Hamburg gooiden stenen naar het Turkse consulaat.

De moskee in Berlijn maakt deel uit van het Ditib-netwerk, een verbond van ongeveer negenhonderd Turkse moskeeën in Duitsland, dat wordt aangestuurd door de Turkse regering. De getroffen moskee bij Stuttgart hoort bij de Milli Görüs-beweging, die ook sterke banden met Turkije heeft. (NRC)