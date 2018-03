Weer minister weg na moord op onderzoeksjournalist

De Slowaakse minister van Binnenlandse Zaken, Robert Kalinak, heeft maandag zijn ontslag aangekondigd. Hij zegt zo te willen bijdragen aan het herstel van politieke stabiliteit in Slowakije.

Sinds de moord op journalist Jan Kuciak (en zijn verloofde) eind vorige maand, staat de regering van de sociaal-democratische premier Robert Fico op losse schroeven. Eerder al stapte de minister van Cultuur – met media in zijn portefeuille – op uit onvrede over de manier waarop het onderzoek, waarin banden tussen de Italiaanse maffia en Fico’s regering centraal staan, werd opgepakt.

Kalinak, die als minister toezicht houdt op de politiediensten die het onderzoek uitvoeren, verloor het vertrouwen nadat hij zelf werd genoemd als betrokkene in de zaak rond vastgoedfraude die Kuciak onderzocht. Hij werd er bovendien van beschuldigd te liegen over informatie die de Slowaakse autoriteiten hadden over verdachten. Maandag moet blijken of het ontslag van Kalinak volstaat om het kabinet overeind te houden.