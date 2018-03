Zestien kerkgangers in Rwanda overleden na blikseminslag

Bij een blikseminslag in een kerk in Rwanda zijn zaterdag ten minste 16 mensen om het leven gekomen. Zo’n 140 anderen raakten gewond, meldt een bestuurder van Nyaruguru, de zuidelijke regio waar het ongeluk gebeurde. Veertien kerkgangers waren op slag dood. Twee stierven later. Blikseminslagen komen vaker voor in Rwanda, maar het gebeurt zelden dat er in één keer zo veel doden vallen. Afgelopen vrijdag werd een groep van achttien studenten getroffen. Eén van hen overleed. In oktober kwamen bij blikseminslagen verspreid over het hele land achttien mensen om het leven. In 2016 telde Rwanda bij elkaar 30 bliksemdoden en 61 gewonden. In Nederland vallen door blikseminslag volgens meteorologisch instituut KNMI jaarlijks één à twee doden. (AP, AFP)