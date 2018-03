Volkscongres stemt voor onbeperkt aanblijven president Xi

Het Chinese Nationale Volkscongres heeft zondag ingestemd met een wijziging van de grondwet wat ervoor zorgt dat een president langer mag aanblijven dan twee termijnen van vijf jaar, meldt persbureau Reuters. Daardoor kan Xi Jinping opgaan voor zijn derde termijn als president en zelfs geheel zijn leven de machtigste man van China kan blijven.

De stemming in het Chinese parlement was een formaliteit. Het centraal comité van de Communistische Partij had de grondwetswijziging voorgesteld en slechts twee van de bijna drieduizend parlementariërs stemden tegen. Drie leden van het Volkscongres onthielden zich van stemming.

Kritiek op social media gesmoord

Voorafgaand aan de stemming bekritiseerden Chinezen op social media de ingrijpende wetswijziging. Zij maakten een vergelijking met het eeuwige leiderschap in buurland Noord-Korea en suggereerden dat president Xi in de voetsporen wil treden van de almachtige Chinese leider Mao Zendong. De Chinese censuur maakte al snel een einde aan de kritiek door deze artikelen te verwijderen, meldt Reuters.

Volgens de Duitse China-kenner Matthias Stepan van het Duitse Merics Instituut gaat een vergelijking met Mao niet op, zo liet hij al eerder weten aan NRC. “Mao respecteerde de wet en zelfs de constitutie niet”. De wetswijzing zorgt er vooral voor dat er voorlopig geen discussie ontstaat over het leiderschap van de Communistische Partij. Xi begon vorig jaar oktober aan zijn tweede termijn van vijf jaar als president van China. Over een derde termijn van zijn presidentschap, die in 2023 zou beginnen, werd al lang gespeculeerd omdat hij geen opvolger had aangewezen.

De vergaderingen van het Nationale Volkscongres vinden plaats in de Chinese hoofdstad Beijing en duren tot 20 maart. Andere belangrijke stemmingen gaan over de strijd tegen corruptie, een nieuwe Surveillancewet en een nieuwe vorm van detentie waarbij verdachten niet meer bijgestaan mogen worden door advocaten.