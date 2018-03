Turkse instellingen in Duitsland aangevallen met brandbommen

Verschillende Turkse instellingen in Duitsland zijn dit weekend het slachtoffer geworden van aanslagen met brandbommen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, melden Duitse media. Of er een verband tussen de aanvallen is, moet nog blijken.

De incidenten gebeurden op een aantal plaatsen verspreid over Duitsland. In Berlijn brandde in de nacht van zaterdag op zondag de grote gebedsruimte van een moskee volledig uit nadat volgens getuigen drie verdachten iets door het raam hadden gegooid. In het Noord-Duitse Itzehoe werden in dezelfde nacht de ruiten van een moskee ingeslagen en staken onbekenden een Turkse groentewinkel in brand. De acht bewoners van het pand boven de zaak konden op tijd naar buiten komen. Voor beide aanslagen heeft de politie nog niemand opgepakt.

De plekken waar aanslagen plaatsvonden:

In Meschede hield kon de politie zondagmorgen wel drie verdachten aanhouden. Nadat het gebouw van een Turks-Duitse vriendschapsvereniging in de plaats in het westen van Duitsland drie molotovcocktails tegen de gevel had gekregen, troffen agenten in de buurt een verdachte auto aan. De drie inzittenden, mannen tussen de 26 en 30 jaar oud, werden gearresteerd. Vrijdag werden ook bij een moskee in een plaatsje vlakbij Stuttgart brandbommen naar binnen gegooid.

‘Politiek gekleurde aanslag’

Het motief achter de aanvallen is nog niet duidelijk. In Berlijn vermoedt de politie wel dat er sprake is van een politiek gekleurde aanslag. Nieuwssite Tagesschau benadrukt dat zaterdag in Hamburg vierhonderd mensen hebben gedemonstreerd tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië. De troepen van president Erdogan vechten daar tegen Koerdische rebellen. De demonstranten in Hamburg gooiden stenen naar het Turkse consulaat. Daarbij raakte een politieagent gewond.

Een aantal van de aangevallen gebouwen is van instellingen die zijn aangesloten bij Turks-islamitische organisaties. De moskee in Berlijn maakt deel uit van het Ditib-netwerk, een verbond van ongeveer negenhonderd Turkse moskeeën in Duitsland. Zo’n 70 procent van de Duitse moslims bezoeken een Ditib-gebedshuis, schrijft de nieuwssite Welt. De beweging wordt aangestuurd door de Turkse regering. De uitgebrande moskee in de buurt van Stuttgart hoort bij de Milli Görüs-beweging, die ook sterke banden met Turkije heeft.