Israëlische kabinet wankelt door conflict coalitiepartners

Het Israelische kabinet dreigt te vallen op de vrijstelling van dienstplicht voor ultra-orthodoxen joden. Zondag dreven verschillende partijleiders de zaak verder op de spits met wederzijdse beschuldigingen en harde uitspraken.

De spanning in het kabinet is opgelopen sinds de twee ultra-orthodoxe partijen in de coalitie dreigen komende week tegen de begroting te stemmen. Eerst eisen zij van de andere coalitiepartners steun voor twee wetten die de traditionele vrijstelling van militaire dienst voor ultra-orthodoxe studenten garanderen.

De kwestie is al jaren een splijtzwam in de Israëlische samenleving. Een wet uit 2014 waarmee de vrijstelling geleidelijk aan zou worden opgeheven, maakte de zittende regeringscoalitie grotendeels ongedaan. Sinds september 2017 staat het privilege echter weer op losse schroeven omdat het Hooggerechtshof de huidige regeling ongrondwettig verklaarde.

Steun parlement

Netanyahu heeft zijn coalitiepartners volgens media drie voorwaarden gesteld om de crisis op te lossen. Ten eerste moet er een wet over de dienstplicht worden voorgesteld die zowel ultra-orthodoxen als de procureur-generaal goedkeuren. Ten tweede moet de wet steun in het parlement krijgen van centrumpartij Kulanu, die geleid wordt door de minister van Financiën. Tot slot eist de premier dat alle coalitiepartners publiek verklaren de coalitie trouw te zullen blijven tot de geplande verkiezingen van november 2019.

Hoewel Netanyahu zegt geen vervroegde verkiezingen te willen, verdenken andere partijen hem ervan een val van zijn eigen kabinet te willen uitlokken, nu hij nog genoeg steun geniet om een tussentijdse stembusgang te kunnen winnen.

De Israëlische procureur-generaal moet de komende maanden besluiten of de premier wordt vervolgd in twee corruptiezaken. Mocht het tot vervolging komen, dan komt zijn positie sterk onder druk.

Een voor deze zondag geplande vergadering over de agenda van komende week is uitgesteld tot maandag.