Pedersen wint 1.500 meter en pakt leiding WK allround

Schaatser Sverre Lunde Pedersen heeft zondag de 1.500 meter gewonnen de het WK allround in Amsterdam. De Noor, die zaterdag ook de beste was op de 5.000 meter, stoot daardoor de Nederlander Patrick Roest van de eerste plaats in het algemeen klassement.

In het Olympisch Stadion, waar het in tegenstelling tot zaterdag droog was, reed Pedersen de 1.500 meter in 1.48,33. Roest werd tweede op 1,54 seconde achterstand. Titelverdediger op het WK Sven Kramer schaatste de vijfde tijd, 2,29 seconden achter Pedersen.

De beslissing in het toernooi valt later op zondag in de 10.000 meter. Pedersen verdedigt dan een voorsprong van 7,78 seconden op Roest. Kramer staat derde op 16,14 seconden van Pedersen. Met dat verschil wordt het voor recordkampioen Kramer moeilijk om dit weekend een tiende wereldtitel allround aan zijn erelijst toe te voegen.

Pedersen jaagt op eerste titel

Roest won zaterdag de 500 meter, de openingsafstand van het toernooi. Vorig jaar werd 22-jarige Lekkerker tweede in de eindrangschikking van het WK allround. Pedersen jaagt in Amsterdam op zijn eerste wereldtitel allround. Hij kwam tot nu toe nog niet verder dan zilver (2016) en brons (2015).

Bij de vrouwen pakte de Japanse Miho Takagi als eerste Aziatische de titel op het WK allround. Zij was de snelste op de 500 meter en de 1.500 meter. Ireen Wüst won de overige twee afstanden, en pakte het zilver. Annouk van der Weijden won de bronzen medaille, terwijl Antoinette de Jong het podium op 0,15 seconde miste.