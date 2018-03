Marine Le Pen herkozen als partijleider Front National

Marine Le Pen is voor de derde maal gekozen als partijleider van de Franse rechts-populistische partij Front National (FN). De 49-jarige dochter van Jean-Marie Le Pen, medeoprichter van de partij, kreeg op het partijcongres in Lille honderd procent van alle stemmen. Ze was tevens de enige kandidaat, schrijft AFP.

Marine Le Pen zal later zondag aan de leden een nieuwe naam voor de partij voorstellen, waarschijnlijk zal het woord Front verdwijnen. Ze wil haar partij hiermee een nieuwe impuls geven als potentiële regeringspartij. Vorig jaar verloor de presidentsverkiezingen van Emmanuel Macron in de tweede ronde. Volgens een opiniepeiling van zondag ziet 39 procent van de Fransen een kandidatuur van Marine Le Pen bij de volgende presidentsverkiezingen wel zitten. Onder Marine Le Pens leiderschap zijn racistische en antisemitische uitlatingen in de ban gedaan. Maar het tegengaan van immigratie blijft een van de kernthema’s van FN.

Marine Le Pen is al jaren bezig FN een gematigder gezicht te geven: Marine Le Pen, la présidente

Jean-Marie Le Pen ook geen erevoorzitter

De 1.500 leden die aanwezig waren op de partijbijeenkomst stemden ook in met de nieuwe partijstatuten die het erevoorzitterschap afschaffen. Daarmee werd Jean-Marie Le Pen, die de titel droeg, definitief buiten spel gezet. De medeoprichter van FN die de partij tot 2011 bijna veertig jaar had aangevoerd, was niet aanwezig. Hij werd in 2015 uitgestoten uit de partij door zijn dochter en was van tevoren gewaarschuwd dat hij niet welkom was op het congres. In plaats daarvan droeg hij in een Parijse boekhandel voor uit zijn memoires, die een paar dagen geleden uitkwam.

Wel aanwezig als eregast was Trumps voormalige adviseur Steve Bannon. Hij haalde de verkiezingsoverwinning aan in Italië vorige week van de populistische partijen de Vijfsterrenbeweging en de Lega. “De geschiedenis staat aan onze kant en zal ons van overwinning naar overwinning leiden”, zo sprak Bannon. Hij verwelkomde de opvattingen van Marine Le Pen. “Ze beschrijft het perfect: beschouw je de natiestaat als een obstakel dat moet worden overwonnen of als een juweel dat geliefd en verzorgd moet worden?”