‘Kies een professionele schutter voor je bruiloft’

Het geeft een ander soort vuurwerk: in het Midden-Oosten, de Balkan en landen als India, Pakistan en Puerto Rico is het een traditie om tijdens huwelijken, religieuze feestdagen of de jaarwisseling in de lucht te schieten. Niet zelden raken mensen, soms zelfs het bruidspaar, door verdwaalde kogels gewond. Soms ook omdat bruiloftsgasten gewoon stomdronken worden.

Een Libanese ngo Eleguns maakt inwoners van het land met een campagne bewust van de gevaren van deze traditie, blijkt uit een BBC-reportage. Eleguns biedt stellen de keuze aan om een professional in te huren die het feestelijke geweervuur voor je verzorgt. Als bruidspaar denk je misschien ‘wat een goed idee!’. Maar zodra je de keuze hebt gemaakt voor een schutter en checkt hoeveel je voor de service moet betalen, krijg je ineens de daadwerkelijke kosten voor je neus: de negentig doden die er in 2017 vielen in het land door verdwaalde kogels.

In een winkelcentrum in Libanon probeert Eleguns het winkelend publiek een belofte te laten tekenen om niet te schieten tijdens hun huwelijk, zo is in het filmpje te zien.

Eleguns probeert winkelend publiek te overtuigen om geen geweer af te schieten tijdens hun bruiloft.

Een verdwaalde kogel kan de huid doorboren

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een afgeschoten kogel snelheden kan bereiken tot zeker 90 meter per seconde. Een terugvallende kogel kan snelheden van 60 tot 100 meter per seconden, genoeg om de menselijke huid te doorboren. Dat er doden en gewonden vallen tijdens de schietende feestelijkheden, is eigenlijk ook niet verbazend als je ziet hoe het er soms aan toegaat:

Net als in India is de praktijk in Libanon officieel illegaal, maar de wet werd tot voor kort nooit echt gehandhaafd. Sinds vorig jaar probeert het land harder op te treden tegen de illegale gewoonte. Nieuwe, strengere wetgeving maakte het mogelijk vorige zomer voor het eerst twee mannen twee maanden celstraf te geven voor het afschieten van hun geweer tijdens een bruiloft.