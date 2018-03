GroenLinks wil salarisverhoging ING-topman blokkeren

GroenLinks wil met een spoedwet de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers blokkeren. Dat kondigde GroenLinks-leider Jesse Klaver zondagmiddag aan in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens Klaver „mogen volksvertegenwoordigers het niet laten bij verkiezingsretoriek” en moeten zij in actie komen tegen de „absurde bankierssalarissen”.

ING maakte afgelopen donderdag bekend dat het salaris van topman Ralp Hamers dit jaar met meer dan vijftig procent wordt verhoogd tot ruim drie miljoen euro. Dat is volgens president-commissaris Jeroen van der Veer nodig omdat Hamers in vergelijking met topmannen van andere grote Europese bedrijven te weinig zou verdienen. De bekendmaking leidde tot boze reacties van Kamerleden en vakbonden. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) noemde de verhoging „buitensporig” en kondigde aan met ING in gesprek te gaan.

GroenLinks wil nu met een snelle wetswijziging regelen dat salarisverhogingen van bestuurders van ‘systeembanken’ als ING, cruciaal voor de stabiliteit van het financiële stelsel, voortaan vooraf door de minister van Financiën moeten worden goedgekeurd. De minister krijgt zo „een vetorecht”, aldus Klaver in Buitenhof. De wet moet verder een einde maken aan wat GroenLinks „de sluiproute” noemt waarmee het salaris van bankiers nu kan worden aangevuld met variabele beloningen, zoals aandelenpakketten. Hamers krijgt zijn vijftig procent salarisverhoging ook in aandelen uitbetaald.

Wet moet er volgende maand zijn

Of de spoedwet van GroenLinks een meerderheid haalt is nog niet zeker. Het linkse blok van SP, PvdA en Partij voor de Dieren heeft al steun uitgesproken, SP-voorzitter Ron Meyer noemde de wet bij Buitenhof “een uitstekend idee”. De PVV laat ook weten het voorstel te steunen. De negentien zetels van coalitiepartij D66 zouden vervolgens genoeg zijn voor een meerderheid. Woordvoerder Jan Paternotte zegt het voorstel „te gaan bestuderen”.

Afgelopen donderdag was de verontwaardiging in de Tweede Kamer over de handelwijze van ING groot: bijna alle fracties, op Forum voor Democratie van Thierry Baudet na, stemden in met een motie van GroenLinks die zich uitspreekt tegen de voorgenomen salarisverhoging van Hamers.

Klaver wil zijn wetsvoorstel uiterlijk vrijdag indienen en voor spoedadvies naar de Raad van State sturen. De Tweede en Eerste Kamer zouden de wet dan nog voor de aandeelhoudersvergadering van ING op 23 april moeten behandelen. Op die vergadering wordt het voorstel om het salaris van Hamers te verhogen besproken.

ING kreeg na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zo’n tien miljard euro aan staatssteun van de Nederlandse overheid, een bedrag dat de bank inmiddels heeft terugbetaald. In 2015 werd de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen van kracht, de wet die Klaver nu wil wijzigen. Deze wet legde al beperkingen op aan het beloningsbeleid van banken en verzekeraars, onder meer door vast te leggen dat een bonus maximaal twintig procent van het vaste salaris mag bedragen.

Het komt vaker voor dat partijen in Den Haag heel snel iets willen regelen en dat per ‘spoedwet’ regelen. Zo maakten de formerende partijen vorig jaar september een spoedwet die ervoor zorgde dat het eigen risico in de zorg dit jaar niet zou stijgen. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) stuurde de Kamer vorige maand ook een spoedwet om snel bestuurlijk te kunnen ingrijpen op Sint-Eustatius.