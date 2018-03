De broers Jussen op ‘superpiano’

De broers Arthur en Lucas Jussen hadden één wens voor het nieuwe dubbelconcert dat Joey Roukens voor hen componeerde: dat er een vreselijk moeilijke partij in zou zitten voor hun vader, Paul Jussen, paukenist van het Radio Filharmonisch Orkest. Ze werden op hun wenken bediend met een obstinaat beukende familiecadens voor piano’s én pauken aan het slot.

Aan de andere kant maakte Roukens (1982) het de zonen Jussen ook niet makkelijk. Roukens staat bekend om zijn ritmisch uitdagende, tegen popmuziek aan schurkende idioom. Zijn enerverende dubbelconcert, dat in première ging in de NTR ZaterdagMatinee, kreeg als titel In Unison mee: Roukens behandelt de twee solisten als ‘één superpianist op één superpiano’. Na de opening – een druistige orkestroffel waaruit een stralend Mahler-akkoord opsteeg – maakte de eerste inzet van de Jussens direct duidelijk wat Roukens bedoelde: nagenoeg identieke partijen, halsbrekende loopjes en octaven, messcherp stuiterend ritme, nauwelijks een tel om naar adem te happen en alles uitgevoerd in tempo. Binnen de klassieke driedelige vorm van In Unison speelde Roukens meer dan ooit met zijn voorliefde voor pop en filmmuziek. Met het furieuze slotdeel blies Roukens elk voorbehoud weg. De vernuftige orkestratie, de ritmische virtuositeit en de popinvloeden waren typisch Roukens. Het Radio Philharmonish speelde uitstekend onder Emilio Pomàrico.