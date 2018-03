Archief Toon Michiels naar Fotomuseum

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft het complete archief van de Brabantse fotograaf Toon Michiels (1950-2015) als schenking ontvangen. Het gaat om zo’n 8.300 negatieven en bijbehorende contactafdrukken, circa 4.250 dia’s, 550 kleuren- en zwart-witafdrukken, polaroids, boeken, agenda’s en collages in sigarendoosjes.

Michiels werd in 2016 bij een groter publiek bekend door de tentoonstelling American Neon Signs by Day & Night in het Nederlands Fotomuseum. Daar waren de foto’s te zien die Michiels midden jaren zeventig had gemaakt tijdens roadtrips in de Verenigde Staten. Hij bezocht er onder andere Reno en Las Vegas en raakte gefascineerd door de neonreclames bij restaurants en hotels, met iconen uit de populaire Amerikaanse cultuur zoals cowboys, palmbomen en cactussen.

Zeldzame mensen (1974) Foto Toon Michiels/ Nederlands Fotomuseum

Toon Michiels was ook grafisch vormgever. In 1974 publiceerde hij het succesvolle fotoboek Zeldzame mensen (1974), waarin hij het dagelijks leven volgt van het bejaarde Brabantse echtpaar Sjo Pol en Marinus de Bresser, in een boerderij waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Het werk werd vergeleken met dat van Vincent van Gogh; er volgden tentoonstellingen in Het Noordbrabants Museum (1985) en het Van Gogh Museum (1986-1987).

Michiels zou na Neon Signs meerdere reisseries maken, onder andere in Amerika en Zuid-Europa. Vaak zocht hij daar, zoals hij het zelf formuleerde: „De leegte, de eenzaamheid, die in ieder mens zit [...].” Ook werkte Michiels in opdracht en was hij docent fotografie aan de Rietveld Academie In Amsterdam. Michiels, die aan depressies leed, maakte in 2015 een eind aan zijn leven.

Het Nederlands Fotomuseum denkt na over een tentoonstelling. Curator Frits Giersberg schreef in 2015 al in zijn In Memoriam: „Misschien dat zijn droom over een grote overzichtstentoonstelling ooit nog eens uitkomt. Hij had er al een titel voor: Memory Hotel.”

Riverside California (1976) Foto Toon Michiels/ Nederlands Fotomuseum