11 aanhoudingen bij Pegida-demonstratie in Amsterdam

Bij een anti-islamdemonstratie van de rechtse beweging Pegida in Amsterdam zijn zondag elf mensen aangehouden, onder meer voor het afsteken van zwaar vuurwerk en het brengen van de Hitlergroet.

Een groep van 25 á 30 Pegida-aanhangers had een demonstratie georganiseerd bij de Amsterdamse Stopera. Zo’n veertig tot vijftig tegendemonstranten van Laat Ze Niet Lopen, een campagne van de Anti Fascistische Aktie (AFA), organiseerden een tegendemonstrantie. De Mobiele Eenheid (ME) was hierbij aanwezig om de groepen uit elkaar te houden. Ook was er zeer veel politie op de been.

De politie wil niet bekendmaken bij welke groep de verdachten horen. Wel laat zij weten dat de demonstratie verder “relatief rustig” verliep en de geplande route kon worden gelopen. Er vielen er geen gewonden. Een woordvoerder van Pegida ontkent zondagavond dat de Hitlergroet door een lid van Pegida is gebracht.

Varkensbloed

Eerder op zondag werd bekend dat de politie een onderzoek instelt naar het plaatsen van witte kruizen op de bouwgrond van een moskee in Enschede op zaterdag, zo bericht ANP. De actie werd opgeëist door de anti-islamiseringsbeweging. De kruizen zouden volgens de rechtse beweging de slachtoffers van aanslagen in onder andere Brussel, Londen en Manchester symboliseren. De gemeente heeft de kruizen verwijderd en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of er sprake is van discriminatie.

In november vorig jaar werd een braakliggende terrein waar een nieuwe moskee is gepland besmeurd met varkensbloed. De politie kon zondagavond niet zeggen of dit om hetzelfde terrein gaat. Het OM heeft in deze zaak nog niet bekendgemaakt of het tot vervolging overgaat.

Het is niet de eerste keer dat er arrestaties worden verricht bij demonstraties van de anti-islambeweging. In juni vorig jaar werden bij een demonstratie in Enschede tien mensen opgepakt voor onder meer wapenbezit, discriminatie en belediging.