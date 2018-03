Zware dag in Moskou

Een topschaker is gewend om hard te werken, maar de Amerikaan Hikaru Nakamura maakte het kort geleden wel erg bont. Op donderdag 1 maart kwam hij om twee uur ’s nachts aan in Moskou. Daar speelde hij vanaf vijf uur in de ochtend via internet voor zijn team van de Seattle Sluggers in een wedstrijd van de Pro Chess League en nog vijf uur later, om tien uur ’s ochtends, trad hij – niet via de computer maar in een echte speelzaal – aan bij het Aeroflot blitztoernooi, dat tot half vijf in de middag duurde. ‘All in a day’s work’, twitterde hij.

Het was nog maar een inleiding tot het echte zware werk dat de volgende dag begon in het Museum van Russisch Impressionisme: de Michail Tal Memorial. Belangrijke Russische schaaktoernooien worden vaak in musea gespeeld.

Het driedaagse rapidtoernooi werd gewonnen door Anand, die niet toevallig wereldkampioen rapidschaak is. Daarna verhuisden de spelers naar de Botwinnik Centrale Schaakclub, waar de Tal Memorial besloten werd met een blitztoernooi, dat gewonnen werd door Sergei Karjakin.

Een dag eerder was in die club een curieuze wedstrijd gespeeld tussen een team van blonde vrouwen en een team van brunettes. Alsof we nog in de negentiende eeuw leven, toen er in New York in 1891 een guitige wedstrijd werd georganiseerd tussen kale leden van de Manhattan Chess Club en leden die hun haren nog hadden, en in Engeland in 1884 een correspondentiepartij tussen geleerden van de universiteit van Cambridge en patiënten van het Bethlehem Hospital voor geesteszieken. De gekken wonnen. Die vrouwenwedstrijd tussen blond en bruin in Moskou stond overigens op hoog niveau, met twee voormalige wereldkampioenen en twee Europese kampioenen. Bruin won.

Voor vier deelnemers was de Tal Memorial een laatste opwarming voor een hogere missie. Het waren Vladimir Kramnik, Sergei Karjakin, Alexander Grisjtsjoek en Sjachriar Mamedjarov. Zij spelen vanaf dit weekeinde samen met Levon Aronian, Ding Liren, Fabiano Caruana en Wesley So in het Kühlhaus in Berlijn in het kandidatentoernooi. De winnaar van dat toernooi mag in november tegen Magnus Carlsen om het wereldkampioenschap spelen.

Hikaru Nakamura - Vladimir Kramnik, Tal Memorial rapid Moskou 2018

1. Pf3 d5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. d4 Pf6 5. 0-0 0-0 6. c4 c6 7. Db3 Db6 8. Pc3 Lf5 9. Pe5 Le6 10. Dd1 dxc4 11. Pa4 Dd8 12. Pc5 Dc8 13. Dc2 Lh3 14. Dxc4 Lxg2 15. Kxg2 Pbd7 16. Pcd3 Pxe5 17. dxe5 Pd5 18. b3 Td8 19. Lb2 a5 20. Tad1 a4 21. e4 Pb6 Wit stond al lang iets beter, maar nu worden zwarts zorgen groter. Beter was 21...Pc7, waarna het paard veld e6 bewaakt. 22. Db4 Dc7 23. Ld4 Pd7 24. e6 Sterk, want na 24...fxe6 25. Lxg7 Kxg7 26. Dxe7+ wint wit. 24...Lxd4 25. exf7+ Kxf7 26. Dxd4 axb3 27. axb3 Pf8 Misschien was zwarts stelling nog verdedigbaar na 27...b5 of 27...Dd6. 28. Dh8 Hier staat de witte dame geweldig. 28...Ke8 29. Pc5 Kf7 30. e5 Dc8 31. e6+ Voor de tweede keer in deze partij kan wit met grote kracht e5-e6 spelen.

Zie diagram

31...Pxe6 32. Dxh7+ Pg7 Na 32...Kf8 is 33. Txd8+ Pxd8 34. Td1 de snelste winst. 33. Tde1 Dreigt 34. Txe7+ Kxe7 35. Dxg7+ met een mataanval. 33...Tg8 34. Te6 Dd8 35. Dxg6+ Kf8 36. Te3 Zwart gaf op.

Oplossing: 1. Pg5+ hxg5 2. Txf7+ (na 2. hxg5+ Kg7 heeft wit niets voor zijn stuk) Dxf7 3. hxg5+ Kg7 (in plaats van op te geven laat zwart zich ridderlijk mat zetten) 4. Dh6 mat.