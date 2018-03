Sleutelbeenbreuk velt Wout Poels

Wout Poels heeft in de zesde etappe van de wielerkoers Parijs - Nice zijn linkersleutelbeen gebroken. De Limburger liep ook verwondingen aan borst en knie op toen hij vrijdag ten val kwam in een afdaling. Poels stond op de tweede plaats in het algemeen klassement en had woensdag nog de tijdrit gewonnen. De renner van Team Sky bereidde zich in Frankrijk voor op de Ronde van Italië, die begin mei van start gaat. Het ligt in de planning dat Poels, die naar verwachting vier tot zes weken is uitgeschakeld, ook meerijdt in de Ronde van Frankrijk. De zesde etappe in Parijs- Nice werd gewonnen door de Fransman Rudy Molard. Beste Nederlander was Sam Oomen, op plaats vijf. (ANP)