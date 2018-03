Heracles verslaat thuis FC Twente

FC Twente komt steeds verder in de problemen in de eredivisie. In de Twentse derby was de landskampioen van 2010 niet opgewassen tegen Heracles, dat voor eigen publiek in Almelo won met 2-1. Adnane Tighadouini zette de Enschedeërs nog wel op voorsprong. Maar na de gelijkmaker van Heracles-speler Kristoffer Peterson kopte Adam Maher de bal in eigen doel, in een poging een treffer van Robin Pröpper te voorkomen. Voor FC Twente was het al de zeventiende nederlaag van het seizoen. Degradatie komt steeds dichterbij voor de club, die sinds de komst van trainer Gertjan Verbeek, begin november, één competitieduel wist te winnen. (ANP)