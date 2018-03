Vier doden na gijzeling in veteranenkliniek Verenigde Staten

Drie medewerkers van een behandelcentrum voor veteranen in de Verenigde Staten zijn vrijdagavond bij een gijzeling gedood. De gijzelnemer, een veteraan en voormalig patiënt, kwam ook om het leven. Dat meldt de politie.

De gijzeling begon vrijdagochtend (lokale tijd) toen de veteraan het behandelcentrum in het noorden van Californië binnenviel waar op de moment een afscheidsfeestje van een medewerker aan de gang was. De man verschanste zich uren in het centrum en het lukte de politie niet om contact met hem te maken. Aan het begin van de avond trof de politie de drie vrouwelijke slachtoffers en de man dood aan.

Veteraan

Twee van de gegijzelden werkten als hulpverlener in het behandelcentrum in Youthville, de ander was de directeur. De gijzelnemer was een 36-jarige veteraan die eerder in het centrum werd behandeld. Hij diende tussen 2010 en 2013 in het leger. Volgens een familielid van een van de medewerkers was de man onlangs de kliniek uitgestuurd. Dit is nog niet bevestigd.

In het centrum worden veteranen behandeld die hebben gediend in Irak en Afghanistan. De gouverneur van Californië Jerry Brown noemde de gebeurtenis “vreselijk” en liet weten dat de vlaggen halfstok zouden worden gehangen.

De gijzeling gebeurde drie weken nadat een 19-jarige jongen een bloedbad aanrichtte op een middelbare school in Florida. Na schietpartij werd de discussie over de verkoop van wapens weer hevig gevoerd. Rick Scott, de gouverneur van Florida, ondertekende vrijdag een pakket maatregelen in de hoop schietpartijen op scholen tegen te gaan. Zo wordt de minimumleeftijd voor de verkoop van wapens verhoogd van 18 naar 21 en geldt er een wachtperiode van drie dagen voordat iemand een vuurwapen kan kopen.

Volgens Scott is het snelle wetgevingsproces “een voorbeeld voor het hele land dat de overheid snel kan handelen”. De vuurwapenlobbygroep de National Rifle Association heeft onmiddellijk een rechtszaak aangespannen om de wetgeving tegen te houden.