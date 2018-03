‘Verhuurderheffing heeft geleid tot hogere huurprijzen’

Wie zei dat?

Marianne Thieme, de leider van de Partij van de Dieren, in debat met Sybrand Buma (CDA) en Lodewijk Asscher (PvdA)

Welke grond is er voor te vinden?

De verhuurderheffing is een maatregel op de woningmarkt van het kabinet-Rutte II, de coalitie van VVD en PvdA, Ze werd in 2013 opgelegd aan woningverhuurders zoals corporaties om het begrotingstekort te dichten. Volgens Marianne Thieme is de verhuurderheffing een slecht instrument dat geleid heeft tot hogere huurprijzen. Uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lage Overheden (COELO) uit 2016 blijkt inderdaad dat de huurprijzen als gevolg van de invoering van de verhuurderheffing zijn gestegen: woningcorporaties en particuliere eigenaren bleken de heffing gedeeltelijk door te berekenen aan hun huurders. De Woonbond berekende dat de gemiddelde huurprijs per maand voor een sociale huurwoning onder Rutte II steeg van 457 euro in 2012 tot 525 euro in 2016.

En, klopt het?

De verhuurderheffing werd deels doorberekend aan huurders, blijkt uit onderzoeken. Dat leidde inderdaad tot hogere huren. We beoordelen de stelling als waar.