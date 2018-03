21 slachtoffers na zenuwgasaanval op spion Skripal

Als gevolg van de zenuwgasaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal van afgelopen weekend zijn 21 mensen in het ziekenhuis opgenomen. De Britten hebben 180 militairen ingezet in het onderzoek naar het zenuwgas. Zij helpen bij het verwijderen van spullen, ambulances en andere voertuigen die in aanraking zijn gekomen met het zenuwgas. De aanval vond vermoedelijk plaats in Skripals huis in Salisbury. Van Skripal, die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, werd vrijdag bekend dat hij de afgelopen jaren nog samenwerkte met westerse inlichtingendiensten. Eerder bestond het beeld dat de 66-jarige Skripal zijn oude leven als spion achter zich had gelaten. (NRC)