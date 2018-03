‘Turken opgerukt tot randen Afrin’

Turkse troepen hebben na een wekenlange operatie de buitenwijken van de Koerdische enclave Afrin in Noord-Syrië bereikt. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zaterdag, schrijft persbureau Reuters.

De Turken konden samen met Syrische rebellen oprukken aan de oostkant van de stad, stelt het SOHR. Het observatorium volgt het Syrische conflict vanuit Groot-Brittannië via lokale bronnen. De opmars zou mogelijk zijn geweest dankzij tegelijk uitgevoerde Turkse bombardementen.

Taaie deel van de strijd

Ankara startte het offensief tegen Afrin afgelopen januari. De Turken richten zich op de Koerdische militie YPG, die door Ankara wordt gezien als terroristische organisatie en verlengstuk van de PKK.

Volgens NRC-correspondent Toon Beemsterboer in Turkije was niet verwacht dat de Turken Afrin nu al zouden bereiken: “Er zijn nog een paar kleine stadjes om Afrin heen en er werd gedacht dat het langer zou duren om die in te nemen.” Volgens Beemsterboer begint nu het ‘taaie’ deel van de strijd:

“Overal in de stad zijn versterkingen aangelegd, de YPG heeft zich ingegraven. De strijd zal straat voor straat gevoerd gaan worden.”

In Afrin wonen honderdduizenden mensen. “Die kunnen nergens naartoe”, vertelt Beemsterboer, “al zal een deel ook willen blijven om mee te vechten”.

Het is volgens Beemsterboer de grote vraag hoe het Syrische regime nu zal reageren: “Gaan ze misschien meer troepen sturen? En gaan de Russen een offensief in Afrin toestaan?”

Een Syrische vrouw uit de omgeving van Afrin is op de vlucht. Foto Nazeer al-Khatib/AFP Een Syrische vrouw uit de omgeving van Afrin op de vlucht. Foto Nazeer al-Khatib/AFP Een vrouw met haar bezittingen, in het oosten van Afrin. Foto Khalil Ashawi/Reuters Een familie loopt langs een militair voertuig van Syrische rebellen die de Turken steunen. Foto Khalil Ashawi/Reuters Strijders van het Vrije Syrische Leger ten oosten van Afrin. Foto Khalil Ashawi/Reuters Strijders van het Vrije Syrische Leger ten oosten van Afrin. Foto Khalil Ashawi/Reuters Strijders van het Vrije Syrische Leger ten oosten van Afrin. Foto Khalil Ashawi/Reuters Strijders van het Vrije Syrische Leger ten oosten van Afrin. Foto Khalil Ashawi/Reuters

‘NAVO, waar ben je?’

Vrijdag liet de Turkse president Recep Tayyip Erdogan al weten dat zijn troepen Afrin snel zullen binnentrekken. Zaterdag bekritiseerde Erdogan tegenover journalisten de opstelling van de NAVO. Hij zei niet te begrijpen dat de NAVO de Turkse operatie tegen de Syrische Koerden niet steunt. “Hé NAVO, waar ben je?”, zei Erdogan volgens persbureau AP.

De Turkse president stelde dat de NAVO een dubbele standaard hanteert. Erdogan zei dat NAVO-lid Turkije troepen naar conflictgebieden stuurt wanneer dit wordt gevraagd, maar zelf geen steun krijgt als dit nodig is.

Tientallen gewonde burgers

Door Turkse bombardementen in de regio Afrin kwamen de afgelopen tijd tientallen mensen om. Zo kostte een bombardement vorige week zaterdag het leven aan 36 strijders die loyaal waren aan het regime van president Bashar al-Assad, meldde het SOHR.

Volgens Syrische Koerden in de enclave Avrin zijn de Turken bezig met een operatie die draait om etnische zuivering, meldt het Britse Sky News. Verslaggevers van de zender zijn in Afrin en zouden daar tientallen gewonde burgers hebben gezien die getroffen zijn door de Turkse aanvallen.