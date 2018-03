Wie

Remco Campert

Waarom

De 88-jarige schrijver van tientallen dichtbundels en romans en van vele honderden columns maakte deze week bekend met schrijven te stoppen.

Hoe

Vreemd genoeg is het treffen van gelijkenis van mensen met uitgesproken hoofden, zoals Campert, vaak lastig. Pasteltinten leken me gepast, maar dat werd een hele worsteling. Het portret bleef maar lijken op Mulisch (of all people).