Wüst na eerste dag WK allround op achterstand

Ireen Wüst staat halverwege het wereldkampioenschap allround op de tweede plaats, met 1.14 punten achterstand op de Japanse Miho Takagi. De 31-jarige Wüst reed in de stromende regen op de tijdelijke ijsbaan in het Olympisch Stadion de negende tijd (40,81) op de 500 meter. Ze gaf daarmee bijna twee seconden toe op de snelste tijd, gereden door Takagi (39,01). Op de 3.000 meter was Wüst ongenaakbaar, ze won de afstand in 4.15,80 minuten. Takagi eindigde in 4.19,78 als tweede. De andere Nederlandse deelnemers, Antoinette de Jong (derde) en Annouk van der Weijden (vijfde), doen na twee afstanden nog mee om de ereplaatsen. (NRC)