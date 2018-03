Mijn zoon op de middelbare school appt: „Heb 6de en geen 8ste. Mevr. X kon naar het 3de en we hadden het 7de een tussenuur plus dat 8ste naar 3de verschoof is 6de.” Met andere woorden: hij is eerder uit.

