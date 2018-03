Vrouw mag niet in het ziekenhuis bevallen met eigen verloskundige

De rechtbank heeft de eis van een zwangere vrouw om met haar eigen verloskundige te bevallen in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom, afgewezen. Het ziekenhuis vindt dat de vrouw vanwege verhoogd medisch risico klinisch moet bevallen onder leiding van een gynaecoloog. Bravis weigert de verloskundige ook omdat ze niet is aangesloten bij het zorgnetwerk waarmee het ziekenhuis samenwerkt.

De vrouw uit Middelburg is binnenkort uitgerekend. Ze wil bevallen met haar eigen verloskundige, die ook haar eerste bevalling begeleidde en waar ze een vertrouwensband mee heeft opgebouwd. Bij het kort geding werd de vrouw gesteund door vrouwenrechtenorganisaties. Die vinden het verbod van het Bravis Ziekenhuis strijdig met het recht van zwangeren op zelfbeschikking en keuzevrijheid. De rechter gaat daar in mee en komt later met een nadere uitleg over de uitspraak.

Roosendaal, waar het Bravis Ziekenhuis ligt, is één van de zes regio’s waar integrale geboortezorg is ingevoerd. Die samenwerking tussen kraamzorg, verloskundigen en ziekenhuizen moet leiden tot betere zorg. Over de financiering hebben ze gezamenlijk afspraken gemaakt met verzekeraars. De betrokken verloskundige maakt geen deel uit van dat zorgnetwerk. (NRC)