Weg na winkelen op kosten van ngo

President Ameenah Gurib-Fakim (58) van Mauritius, afgestudeerd scheikundige en het enige vrouwelijke staatshoofd in Afrika, zal volgende week aftreden. Ze wordt ervan beschuldigd de creditcard van een internationale ngo te hebben gebruikt voor de aanschaf van kleding en sieraden in Italië en Dubai. Gurib-Fakim zegt onschuldig te zijn en alles te hebben terugbetaald. Het aftreden werd vrijdag aangekondigd door premier Pravind Jugnauth. Gurib Fakim wil de 50-jarige onafhankelijkheid , op 12 maart, nog als staatshoofd bijwonen. Mauritius is een van de rijkste Afrikaanse landen, gemeten naar inkomen per hoofd van de bevolking. (Reuters)