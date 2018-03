Ouderwetse film over vergeten verzetsheld

Tien jaar geleden ging een film over verzetsleider Walraven van Hall (1906-1945) niet door omdat de scenarioschrijvers te weinig drama in zijn leven zagen. Nu is er toch een film over hem. Bankier Van Hall (Barry Atsma) was een keurige familieman, die met zijn broer Gijs (Jacob Derwig) ‘papieren’ verzet bedacht en uitvoerde. Ze waren sleutelfiguren in het Nationaal Steunfonds, waarmee ongeveer driekwart van het Nederlandse verzet werd gefinancierd. Bankier van het verzet is een ouderwetse oorlogsfilm. Regisseur Joram Lürsen maakt het spannend met scènes waarin koffertjes worden uitgewisseld en koeriersters in hun fietsframe bankbiljetten door het land verspreiden.

Film: oorlogsdrama