Perfect tot in de details

De grote treinen in het Spoorwegmuseum, daar kijkt niemand naar. Alle aandacht gaat uit naar de 87 keer zo kleine modeltreinen die er hun rondjes rijden. De mannen (er zijn geen vrouwen bij) die deze modelspoorbanen bouwden, zijn de besten van Europa. Bij de expositie On TraXS, die dit weekeinde voor de tiende keer in het Utrechtse museum wordt gehouden, mogen bouwers alleen op uitnodiging hun werk tonen.

Er zijn modelbouwers uit Duitsland, Italië, Frankrijk en Zwitserland. Ook de banen zelf zijn vaak internationaal: de treintjes rijden door een Frans berglandschap, over Amerikaanse prairies, in de Antwerpse haven.

Toch is er ook een typisch Hollands landschap. Loek Bronkhorst baseerde zijn modelbaan op het spoor langs de A12 bij Maarsbergen; behalve de treinen razen ook de auto’s voorbij. Op vaart komt een roeibootje langs en elke paar minuten vliegt er een vliegtuig. Onzichtbaar aangedreven met magneetjes en een ketting onder de weg.

Nog een truc: het kerkje op een heuvel op de baan van Wim Wijnhoud is op kleinere schaal gebouwd dan het huisje langs het spoor, zodat de heuvel hoger lijkt. Met dat soort details onderscheiden meesterbouwers zich. Zo als alles er ook niet nieuw uitziet, net als in het echt.