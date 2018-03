Met spaarzame snippers haar vader zoeken

Het is ongebruikelijk voor het genre, geen klaagboek, het is, zoals het communisten en kennelijk ook uitgetreden communisten als schrijfster Jolande Withuis betaamt, een ferm boek en vooral ook liefdevol, aftastend en speurend, want dat is vanaf het begin van Raadselvader duidelijk, de schrijfster wil haar vader niet laten vallen, maar vinden.

Raadselvader schetst een beeld van Berry Withuis, zijn vrouw en gezin. De schrijfster moest het doen met spaarzame snippers persoonlijke ouderlijke waardering. En ook al schrijft ze eerlijk en af en toe ongenadig over haar vader, hij blijft een held, op een lagere sokkel dan vroeger weliswaar, maar toch een held.

